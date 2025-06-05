Жительница Нарьян-Мара наговорила суду "комплиментов" себе на арест

В отношении жительницы г. Нарьян-Мара, присутствовавшей на судебном заседании в качестве слушателя, возбуждено уголовное дело за неуважение к суду.

В Нарьян-Марском городском суде Ненецкого автономного округа рассматривалось уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Заседание было открытым и в процессе в качестве слушателя присутствовала 41-летняя гражданка К.

Видимо, в какой-то момент женщину перестал устраивать ход заседания и она, нарушив установленный регламент, несмотря на предупреждения о недопустимости такого поведения, публично стала высказывать в адрес председательствующего судьи оскорбления, выражая явное неуважение к суду. Лингвинистической экспертизой данные высказывания признаны унижающими честь и достоинство человека.

Противоправные действия гражданки К. были пресечены судебным приставом по ОУПДС, обеспечивающим порядок в процессе. В отношении женщины дознавателем отделения судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду». Ведётся расследование.

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев.