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Жительница Нарьян-Мара непечатно назвала судью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летней жительницы Ненецкого автономного округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).

Следствием установлено, что обвиняемая, выражая недовольство решением судьи Нарьян-Марского городского суда, которая оставила ее исковое заявление без движения, отправила на официальный адрес электронной почты суда четыре сообщения, содержание оскорбления в адрес судьи в неприличной форме.  

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Уголовный кодекс РФ за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, предусматривает наказание от штрафа до шести месяцев ареста.

 

06 декабрь 09:40 | : Скандалы

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