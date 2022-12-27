Сквернослов из Каргопольского района в суде обложил всех присутствующих

В прокуратуре г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении отбывающего наказание в исправительном учреждении 45-летнего уроженца г. Каргополя Архангельской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).

Установлено, что обвиняемый 16.11.2022, находясь на территории исправительного учреждения по адресу: г. Архангельск, ул. Лахтинское шоссе, д. 105, в ходе судебного заседания по рассмотрению его апелляционной жалобы Архангельским областным судом посредством системы видеоконференцсвязи в составе трех судей судебной коллегии по гражданским делам, секретаря судебного заседания и прокурора, после оглашения решения суда об отказе в удовлетворении жалобы, выражая недовольство состоявшимся судебным решением высказал в адрес всех участников судебного разбирательства оскорбления в устной форме, выраженное в грубой и унизительной форме.

Своими умышленными действиями обвиняемый проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства – секретаря судебного заседания и прокурора, а также неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судей, унизил профессиональную честь и достоинство судей и участников судебного разбирательства.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.