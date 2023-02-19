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В Плесецком округе обвиняемый высказал претензии к судье в неприличной форме

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32 – летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

Участвуя в Плесецком районном суде в качестве обвиняемого при рассмотрении ходатайства следователя Следственного отдела ОМВД России «Плесецкий» о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу, злоумышленник по мотиву несогласия с законными действиями судьи по установлению его личности, не желая называть свои анкетные данные, высказал в его адрес оскорбления в неприличной форме. 

Своими действиями обвиняемый выразил явное неуважение к суду.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.   

 

06 апрель 09:04 | : Происшествия

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