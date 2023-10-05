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Борзый житель Плесецкого округа угрожал убийством прокурору

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего  жителя, обвиняемого  по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении прокурора, участвующего при отправлении правосудия, в связи с рассмотрением уголовного дела), ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

Установлено, что 7 июня 2023 в зале судебного заседания обвиняемый, не реагируя на замечания председательствующего судьи, в неприличной форме высказал в адрес сотрудника прокуратуры оскорбления, тем самым проявив неуважение к суду. Также подсудимый неоднократно высказывал в агрессивной форме угрозу убийством в адрес государственного обвинителя.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал частично.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ч. 2 ст. 296 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, по ч. 1 ст. 297 УК РФ – штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

04 октябрь 08:59 | : Происшествия

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