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Против жительницы Архангельской области возбудили дело за оскорбление в суде

В отношении 38-летней жительницы поселка Коноша возбуждено уголовное дело за проявление неуважения к суду. Как сообщает пресс-служба региональной службы судебных приставов, женщина выступала в качестве свидетеля по гражданскому делу, однако в ходе заседания позволила себе резко негативные высказывания в адрес истца, которые были признаны оскорбительными и унижающими человеческое достоинство.

Действия свидетельницы квалифицированы как проявление неуважения к судебной власти и нарушение регламента судебного заседания. Дознание ведет дознаватель ОСП по Коношскому району. Женщине предъявлено обвинение по статье 297 УК РФ «Неуважение к суду».

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до четырех месяцев.

03 апрель 06:30 | : Будни

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