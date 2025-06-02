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Прокуратура Плесецкого округа защитила права больных детей

Проведенной прокуратурой Плесецкого района проверкой установлено, что двое детей, которым проведена трансплантация внутренних органов, наблюдаются в ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница». Несовершеннолетним необходимо проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови. 

Однако медицинской организацией детям уровень лекарственных препаратов в крови не исследовался. Законные представители несовершеннолетних вынуждены были проводить такие исследования в коммерческой медицинской организации за счет собственных средств.

Прокурором Плесецкого района в суд предъявлены  иски к учреждению здравоохранения о возмещении расходов, понесенных законными представителями на проведение специального исследования. 

Решениями мирового судьи судебного участка № 2 Плесецкого судебного района исковые требования прокурора удовлетворены, с медицинской организации взысканы расходы в размере более 10 тыс. рублей. 

Решения мирового судьи вступили в законную силу, находятся на исполнении.

В настоящее время в медицинской организации проведение необходимых лабораторных методов исследования для детей с трансплантацией внутренних органов организовано бесплатно.

02 июнь 11:13 | : Скандалы

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