Прокуратура Плесецкого округа защитила права больных детей

Проведенной прокуратурой Плесецкого района проверкой установлено, что двое детей, которым проведена трансплантация внутренних органов, наблюдаются в ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница». Несовершеннолетним необходимо проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови.

Однако медицинской организацией детям уровень лекарственных препаратов в крови не исследовался. Законные представители несовершеннолетних вынуждены были проводить такие исследования в коммерческой медицинской организации за счет собственных средств.

Прокурором Плесецкого района в суд предъявлены иски к учреждению здравоохранения о возмещении расходов, понесенных законными представителями на проведение специального исследования.

Решениями мирового судьи судебного участка № 2 Плесецкого судебного района исковые требования прокурора удовлетворены, с медицинской организации взысканы расходы в размере более 10 тыс. рублей.

Решения мирового судьи вступили в законную силу, находятся на исполнении.

В настоящее время в медицинской организации проведение необходимых лабораторных методов исследования для детей с трансплантацией внутренних органов организовано бесплатно.