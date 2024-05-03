Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области борется за права больных детей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку соблюдения прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ходе которой выявлены нарушения, допущенные государственными медицинскими организациями.

Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Ленского района, внесенного главному врачу ГБУЗ «Яренская центральная районная больница», ребенок, страдающий сахарным диабетом, обеспечен тест-полосками.

Основанием для внесения Приморской межрайонной прокуратурой представления главному врачу ГБУЗ «Приморская центральная районная больница» явилось необеспечение двоих детей-инвалидов, один из которых страдает орфанным заболеванием, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. Права детей восстановлены.

Прокурором Няндомского района в связи с необеспечением двоих несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, ланцетами для контроля гликемии главному врачу ГБУЗ «Няндомская центральная районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого дети обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

Обеспечение детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находится на постоянном контроле органов прокуратуры области.

В связи с этим в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 открыта «горячая линия» по номеру телефона                              (8182) 41-01-50, на которую могут обратиться законные представители несовершеннолетних, чьи права нарушены.

20 июнь 08:54 | : Скандалы

Главные новости


Лешуконская больница: территория неуверенности
О борьбе с пороками в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (239)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20