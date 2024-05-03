Прокуратура Архангельской области борется за права больных детей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку соблюдения прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в ходе которой выявлены нарушения, допущенные государственными медицинскими организациями.

Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Ленского района, внесенного главному врачу ГБУЗ «Яренская центральная районная больница», ребенок, страдающий сахарным диабетом, обеспечен тест-полосками.

Основанием для внесения Приморской межрайонной прокуратурой представления главному врачу ГБУЗ «Приморская центральная районная больница» явилось необеспечение двоих детей-инвалидов, один из которых страдает орфанным заболеванием, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. Права детей восстановлены.

Прокурором Няндомского района в связи с необеспечением двоих несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, ланцетами для контроля гликемии главному врачу ГБУЗ «Няндомская центральная районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого дети обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

Обеспечение детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находится на постоянном контроле органов прокуратуры области.

В связи с этим в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 открыта «горячая линия» по номеру телефона (8182) 41-01-50, на которую могут обратиться законные представители несовершеннолетних, чьи права нарушены.