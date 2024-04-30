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Плесецкая ЦРБ содрала лишние деньги за лечение ребенка-инвалида

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению родителей о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетнему.

Установлено, что ребенку проведена трансплантация сердца, после которой ему рекомендован лекарственный препарат и проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови. Родители за счет собственных средств приобретали лекарственный препарат и проводили данное исследование.

В этой связи прокурором Плесецкого района к ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» в суд предъявлено исковое заявление о возмещении расходов, понесенных законным представителем на приобретение лекарственного препарата и проведение лабораторного исследования для ребенка-инвалида. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с лечебного учреждения взысканы понесенные расходы, которые выплачены родителям ребенка в полном размере.

28 май 11:19 | : Скандалы

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