Плесецкая ЦРБ содрала лишние деньги за лечение ребенка-инвалида

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению родителей о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетнему.

Установлено, что ребенку проведена трансплантация сердца, после которой ему рекомендован лекарственный препарат и проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови. Родители за счет собственных средств приобретали лекарственный препарат и проводили данное исследование.

В этой связи прокурором Плесецкого района к ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» в суд предъявлено исковое заявление о возмещении расходов, понесенных законным представителем на приобретение лекарственного препарата и проведение лабораторного исследования для ребенка-инвалида.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с лечебного учреждения взысканы понесенные расходы, которые выплачены родителям ребенка в полном размере.