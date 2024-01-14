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У прокуратуры Поморья возникли вопросы к детской трансплантации органов

На территории области, в том числе в труднодоступных районах, проживает более 10 несовершеннолетних, которым проведена трансплантация внутренних органов, однако не во всех медицинских организациях, в которых наблюдаются дети, организовано бесплатное проведение им исследования уровня лекарственных препаратов в крови (Такролимус).

Законные представители двух несовершеннолетних, которым проведены трансплантации органов, были вынуждены проводить такие исследования в коммерческой медицинской организации за счет собственных средств. В связи с этим прокуратурой Плесецкого района главному врачу ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» внесено представление, которое удовлетворено, права детей восстановлены, медицинской организацией заключен договор с медицинским центром.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница».

Прокуратурой области министру здравоохранения области внесено представление, которое удовлетворено.

Региональным министерством здравоохранения организовано бесплатное проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови для детей с трансплантацией внутренних органов в                                       ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница                                    им. П.Г. Выжлецова» и ГБУЗ «Первая городская клиническая больница                   им. Е.Е. Волосевич».

(фото с https://komarovskiy.net)  

 

26 январь 10:29 | : Скандалы

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