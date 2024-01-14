У прокуратуры Поморья возникли вопросы к детской трансплантации органов

На территории области, в том числе в труднодоступных районах, проживает более 10 несовершеннолетних, которым проведена трансплантация внутренних органов, однако не во всех медицинских организациях, в которых наблюдаются дети, организовано бесплатное проведение им исследования уровня лекарственных препаратов в крови (Такролимус).

Законные представители двух несовершеннолетних, которым проведены трансплантации органов, были вынуждены проводить такие исследования в коммерческой медицинской организации за счет собственных средств. В связи с этим прокуратурой Плесецкого района главному врачу ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» внесено представление, которое удовлетворено, права детей восстановлены, медицинской организацией заключен договор с медицинским центром.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница».

Прокуратурой области министру здравоохранения области внесено представление, которое удовлетворено.

Региональным министерством здравоохранения организовано бесплатное проведение исследования уровня лекарственных препаратов в крови для детей с трансплантацией внутренних органов в ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» и ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич».