Компания лесорубов из Плесецкого округа игнорирует требования прокуратуры

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Плесецкого судебного района Архангельской области ООО «Лесвуд» привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлены нарушения земельного законодательства и об охране окружающей среды, допущенные при использовании без правоустанавливающих документов земельного участка для складирования и вывоза древесины с близлежащих лесных угодий.

В этой связи директору общества прокурором внесено представление. Однако акт прокурорского реагирования не рассмотрен, мер по ликвидации места складирования древесины в установленный законом месячный срок не принято.

По данному факту прокурором района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд признал ООО «Лесвуд» виновным в неисполнении законных требований прокурора и оштрафовал организацию на 50 000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

По инициативе прокурора органами местного самоуправления в Арбитражный суд Архангельской области к обществу предъявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка.