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Компания лесорубов из Плесецкого округа игнорирует требования прокуратуры

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Плесецкого судебного района Архангельской области ООО «Лесвуд» привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). 

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлены нарушения земельного законодательства и об охране окружающей среды, допущенные при использовании без правоустанавливающих документов земельного участка для складирования и вывоза древесины с близлежащих лесных угодий. 

В этой связи директору общества прокурором внесено представление. Однако акт прокурорского реагирования не рассмотрен, мер по ликвидации места складирования древесины в установленный законом месячный срок не принято. 

По данному факту прокурором района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд признал ООО «Лесвуд» виновным в неисполнении законных требований прокурора и оштрафовал организацию на 50 000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу. 

По инициативе прокурора органами местного самоуправления в Арбитражный суд Архангельской области  к обществу предъявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка.

(фото с https://dzen.ru/a/Y5dh_eRWDRVZfSVJ) 

19 декабрь 12:30 | : Скандалы

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