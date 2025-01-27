Заметают следы. В Лайском Доке решили закопать аварийный дом

В Народный фронт пришло видео от нашего подписчика Евгения Ганичева – жителя посёлка Лайский Док, в котором проживает более 700 человек.



Там на улице Хуторской, 10, снесли аварийный дом 1945 года постройки.



Разбор деревяшки стартовал в январе, но на дворе июнь, а площадка до сих пор ничем не огорожена и находится в свободном доступе, в том числе – для детей и подростков. Жители жаловались в поселковую администрацию, но в ответ – безмолвие.



К тому же, вместо того, чтобы вывезти опасный строительный мусор на свалку и утилизировать рухлядь на законных основаниях, подрядчик решил захоронить постройку прямо на месте. С приходом тепла рабочие роют ямы и закапывают остатки дома в землю.



Народный фронт обратился в администрацию Приморского округа. Активисты просят разобраться в ситуации, пресечь нарушения экологического законодательства и привлечь виновных к ответственности.