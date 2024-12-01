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Лайский Док вышел из тьмы. Народный фронт постарался

После вмешательства Народного фронта в посёлке Лайский Док появилось уличное освещение. С нашей помощью местные власти решили "вековую" проблему всего за три месяца.

Напомним, последние десять лет жители 40 домов населённого пункта боролись за свет на первой и второй линиях от реки – улицах Центральной и Хуторской. Здесь было установлено порядка 30 опор ЛЭП, но ни один из электростолбов не работал.

Селяне были вынуждены в кромешной тьме, практически на ощупь идти в магазин, за водой, домой и на работу. И так годами, за исключением периода белых ночей.

Теперь вопрос решён в пользу северян. Народный фронт благодарит главу Приморского округа Валентину Рудкину за конструктивную работу на благо жителей вверенной ей территории.

25 декабрь 08:25 | : Скандалы

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