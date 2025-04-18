Привет, рукожопы! В Архангельске аварийную деревяшку снесли прямо на тротуар

В Народный фронт обратились возмущённые жители столицы Поморья, ведь в мэрии Архангельска их жалобы игнорируют. Дело в том, что в центре города на улице Попова, 40 снесли аварийное здание. Хлам не вывезли, а забор месяц назад убрали.



Останки бывшей постройки свалены прямо на тротуар. Деревянные балки с гвоздями, битые стекла, острые обрубки металлических профилей, колотые кирпичи, обломки шифера и другой опасный мусор ничем не огорожен и преграждает путь горожанам.



По такой пешеходной зоне и днём едва пройдешь, не говоря уж про тёмное время суток. Открытые руины не только не украшают городской вид, но и представляют серьёзную опасность для наших детей и подростков, ведь рядом – Архангельский морской кадетский корпус, детский сад № 119, центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда".



Народный фронт обратился в муниципалитет. Фронтовики просят обязать подрядчика вывезти остатки дома к месту их утилизации либо огородить объект, закрыв к нему доступ.