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Привет, рукожопы! В Архангельске аварийную деревяшку снесли прямо на тротуар

В Народный фронт обратились возмущённые жители столицы Поморья, ведь в мэрии Архангельска их жалобы игнорируют. Дело в том, что в центре города на улице Попова, 40 снесли аварийное здание. Хлам не вывезли, а забор месяц назад убрали.

Останки бывшей постройки свалены прямо на тротуар. Деревянные балки с гвоздями, битые стекла, острые обрубки металлических профилей, колотые кирпичи, обломки шифера и другой опасный мусор ничем не огорожен и преграждает путь горожанам.

По такой пешеходной зоне и днём едва пройдешь, не говоря уж про тёмное время суток. Открытые руины не только не украшают городской вид, но и представляют серьёзную опасность для наших детей и подростков, ведь рядом – Архангельский морской кадетский корпус, детский сад № 119, центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда".

Народный фронт обратился в муниципалитет. Фронтовики просят обязать подрядчика вывезти остатки дома к месту их утилизации либо огородить объект, закрыв к нему доступ. 

19 май 15:34 | : Скандалы

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