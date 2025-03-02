Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Ч" - чадолюбие. Архангелогородцы организовали самовольную парковку на детской площадке

В Народный фронт обратились жильцы домов на Ломоносова, 92, корпус 1, Новгородском, 41 и обитатели соседних многоэтажек, где живёт более 1000 человек. В их дворе-колодце оборудована автостоянка: есть машино-места и даже шлагбаум.

И вроде бы всё цивилизованно, но уже три года парковка ничем не огорожена. К тому же, несмотря на СанПины, стоянка сделана не только вплотную к жилым домам (а должна размещаться хотя бы в 10 метрах от них), но и впритык к игровой площадке для малышей.

В итоге дети не только вынуждены дышать выхлопными газами, но и в любой момент могут попасть под машину, ведь забора нет. Жильцы жаловались в мэрию Архангельска, но ответ один: земля выделена законно, а дальше хоть трава не расти.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует провести проверку законности организации данной парковки и пресечь нарушения действующего законодательства.

20 март 10:35 | : Скандалы

Главные новости


Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)
Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (291)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20