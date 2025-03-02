"Ч" - чадолюбие. Архангелогородцы организовали самовольную парковку на детской площадке

В Народный фронт обратились жильцы домов на Ломоносова, 92, корпус 1, Новгородском, 41 и обитатели соседних многоэтажек, где живёт более 1000 человек. В их дворе-колодце оборудована автостоянка: есть машино-места и даже шлагбаум.



И вроде бы всё цивилизованно, но уже три года парковка ничем не огорожена. К тому же, несмотря на СанПины, стоянка сделана не только вплотную к жилым домам (а должна размещаться хотя бы в 10 метрах от них), но и впритык к игровой площадке для малышей.



В итоге дети не только вынуждены дышать выхлопными газами, но и в любой момент могут попасть под машину, ведь забора нет. Жильцы жаловались в мэрию Архангельска, но ответ один: земля выделена законно, а дальше хоть трава не расти.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует провести проверку законности организации данной парковки и пресечь нарушения действующего законодательства.