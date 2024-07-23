Народный фронт впал в шок от увиденного в деревне Пянда

Заповедный сосновый бор вблизи деревни Пянда Виноградовского округа превращается в помойку.

Нелицеприятное видео нам прислали жители деревни, возмущенные растущими кучами строительного и бытового мусора вдоль велосипедного маршрута в красивейшем сосновом бору в районе 980 километра трассы М8 недалеко от лесопилки.

Излюбленные места для прогулок и «тихой» охоты на глазах превращаются в свалку.

Кто вывозит все эти отходы в лес, и будет ли их кто-то убирать неизвестно.

Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру региона с требованием выявить виновных в образовании несанкционированной свалки и обязать нарушителей её в кратчайшие сроки ликвидировать.