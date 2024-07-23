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Народный фронт впал в шок от увиденного в деревне Пянда

Заповедный сосновый бор вблизи деревни Пянда Виноградовского округа превращается в помойку. 

Нелицеприятное видео нам прислали жители деревни, возмущенные растущими кучами строительного и бытового мусора вдоль велосипедного маршрута в красивейшем сосновом бору в районе 980 километра трассы М8 недалеко от лесопилки.

Излюбленные места для прогулок и «тихой» охоты на глазах превращаются в свалку.

Кто вывозит все эти отходы в лес, и будет ли их кто-то убирать неизвестно.

Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру региона с требованием выявить виновных в образовании несанкционированной свалки и обязать нарушителей её в кратчайшие сроки ликвидировать.

 

 

 

27 август 16:15 | : Скандалы

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