Мухи и смрад. Поселок Ширшинский утопает в навозе

Коровьи хвосты, шкуры, потроха закопаны около лесного ручья, который впадает в приток Северной Двины. Кучи навоза разбросаны вдоль домов, рядом с картофельными грядками.

Везде мухи и смрад. И этот экологический ад продолжается уже несколько лет. Жители посёлка подозревают, что его устроил местный предприниматель, владелец животноводческой фермы.

Навоз – это отходы 4 класса опасности. Останки животных – уже биологические отходы, они могут быть заражены опасными болезнями и стать причиной массовых эпидемий. Их необходимо срочно обеззараживать и обезвреживать, но никто этого и не думает делать.

Жители обращались в местную администрацию, но помощи не дождались, а ведь в Ширшинском проживает более тысячи жителей!

Народный фронт обратился в прокуратуру с требованием наказать виновных за нарушение ветеринарных и санитарных норм, а также природоохранного законодательства.