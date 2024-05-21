Пригород Новодвинска завалили отходами после субботников

В Народный фронт пришло видеообращение от Максима Галышева. Мужчина возмущается огромной кучей мусорных пакетов, стихийно сброшенных прямо в 500 метрах от жилых домов города.

Помимо того, что здесь находится необорудованная снегосвалка, где должно быть твердое покрытие и отвалы, так теперь по соседству с ней размещены кучи мусора объемом более 100 квадратных метров.

Свалку завалили примерно 300 кубами нового мусора, собранными после проведения городских субботников, а также горами строительных отходов, старой мебели и другого хлама. Их привезли машинами из Новодвинска, тогда как регоператор вывозит отходы на полигон Архангельска.

Активисты НФ полагают, что руку к такому "субботнику" приложили городские власти и обратились в прокуратуру Архангельской области. Требуют пресечь нарушения земельного и природоохранного законодательства.