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«ЭкоИнтегратор» не смог. Сульфат под праздники завален мусором

Жители Сульфата ждут уборки мусора, как новогоднего чуда. Между домами №№ 28 и 30 по улице Добролюбова в Архангельске несколько дней подряд царит мусорная вакханалия.

Ситуацию усугубляют ответственные за содержание контейнерной площадки: подъездные пути не расчищаются, а трактора, убирающие дорогу, делают огромный снежный навал у баков. В итоге люди не могут к ним подобраться и бросают мусор рядом. По той же причине регоператор не вывозит ТКО. Впрочем, у «ЭкоИнтегратора» это стандартная отмазка.

Народный фронт обратился в управляющую компанию – ООО «РЭУ» – и администрацию Северного округа с просьбой навести порядок на вверенной им территории.

 

29 декабрь 14:07 | : Экономика / Скандалы

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