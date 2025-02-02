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Прокуратура признала - по дорогам городов Поморья опасно ездить

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
 в 2024 году обеспечен системный надзор за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения.

В 2024 году прокурорами выявлены нарушения при содержании дорог и объектов дорожной инфраструктуры, заключении контрактов на выполнение ремонтных работ, их исполнении.

Принятыми мерами, в том числе превентивного характера, обеспечено приведение в нормативное состояние 21 дороги регионального и местного значения протяженностью свыше 78,5 км, 20 мостовых сооружений, установлено более 40 дорожных знаков.

К примеру, ввиду наличия угрозы срыва сроков выполнения работ по ремонту двух дорог в г. Архангельске прокурором города объявлено предостережение директору профильного департамента администрации ГО «Город Архангельск». Завершение ремонтных работ обеспечено в установленные контрактом сроки.

После внесения прокурором г. Северодвинска представления главе города проведены работы по обустройству пешеходного перехода вблизи образовательной организации – установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка, организована искусственная дорожная неровность.

За нарушение срока модернизации трех нерегулируемых пешеходных переходов в г. Новодвинске подрядчик по постановлению прокурора города привлечен судом к административной ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ в виде предупреждения.

За нарушения при содержании объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ привлечено 29 лиц, назначено штрафов на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Во исполнение решений арбитражного суда, вынесенных по искам прокуратуры области и автономного округа, условия 5 муниципальных контрактов изменены, гарантийные сроки эксплуатации отремонтированного дорожного покрытия проезжей части увеличены с 5 до 8 лет.

Органами прокуратуры в суды направлено 98 исковых заявлений о прекращении права на управление транспортными средствами лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Всего органами прокуратуры области и автономного округа в 2024 году в сфере безопасности дорожного движения, транспортной безопасности выявлено 1 601 нарушение, в целях их устранения принято 935 мер прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 162 лица.

21 февраль 11:45 | : Скандалы

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