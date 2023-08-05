Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске прокуратура проводит проводит проверку ремонта улиц и дорог

На постоянном контроле прокуратуры области находится надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

За 7 месяцев 2023 года прокуратурой выявлено 742 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 220 представлений, по протестам прокуроров в соответствие с федеральным законодательством приведен 71 нормативный правовой акт, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 81 виновное лицо.

По результатам проведенных надзорных мероприятий на территории областного центра выявлены нарушения законодательства при ремонте и содержании 65 автодорог.

По итогам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой г. Архангельска главе ГО «Город Архангельск», организовано выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города в 2023 году.

Исполняя требование прокуратуры, администрацией г. Архангельска проведен осмотр участков дорог, указанных в акте прокурорского реагирования.

В целях устранения нарушений закона, обеспечения безопасного движения пешеходов 07.08.2023 завершены работы по установке леерных ограждений по улице Розы Люксембург, продолжаются работы по ремонту более 2 тыс. квадратных метров дорожного покрытия.

По постановлению прокуратуры г. Архангельска в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог виновные должностные лица администрации ГО «Город Архангельск» 30.06.2023, 04.08.2023 привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.

15 август 09:20 | : Скандалы

Главные новости


Вселенная Баха. Бранденбургские концерты…
Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (165)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20