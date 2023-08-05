В Архангельске прокуратура проводит проводит проверку ремонта улиц и дорог

На постоянном контроле прокуратуры области находится надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

За 7 месяцев 2023 года прокуратурой выявлено 742 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 220 представлений, по протестам прокуроров в соответствие с федеральным законодательством приведен 71 нормативный правовой акт, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 81 виновное лицо.

По результатам проведенных надзорных мероприятий на территории областного центра выявлены нарушения законодательства при ремонте и содержании 65 автодорог.

По итогам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой г. Архангельска главе ГО «Город Архангельск», организовано выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города в 2023 году.

Исполняя требование прокуратуры, администрацией г. Архангельска проведен осмотр участков дорог, указанных в акте прокурорского реагирования.

В целях устранения нарушений закона, обеспечения безопасного движения пешеходов 07.08.2023 завершены работы по установке леерных ограждений по улице Розы Люксембург, продолжаются работы по ремонту более 2 тыс. квадратных метров дорожного покрытия.

По постановлению прокуратуры г. Архангельска в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог виновные должностные лица администрации ГО «Город Архангельск» 30.06.2023, 04.08.2023 привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.