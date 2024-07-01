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Главе Устьянского округа Котлову влетело за состояние автомобильных дорог

Прокуратурой Устьянского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства в части содержания автомобильных дорог общего пользования.

Установлено, что администрацией Устьянского муниципального округа допущено ненадлежащее содержание четырех автомобильных дорог местного значения в п. Октябрьский Устьянского района, на которых имеются дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, отсутствуют необходимые дорожные знаки, вблизи детских образовательных учреждений нет искусственных неровностей, ограждений и светофоров. Выявлены нарушения при содержании автомобильной дороги «Тарасонаволоцкая – Кононовская - Дубровская» на которой имеются дефекты покрытия проезжей части в виде просадок и колейности.

В этой связи прокуратурой района в отношены главы Устьянского муниципального округа возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Устьянского судебного района Архангельской области должностное лицо оштрафовано на сумму 20 000 рублей.

В целях устранения нарушений закона прокурором района главе Устьянского муниципального округа внесено представление.

Вопрос исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле в прокуратуре района. 

30 июль 13:48 | : Скандалы

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