Прокуратура Архангельской области о фактах коррупции в сфере госзакупок

Прокуратурой Архангельской области в 1 полугодии 2022 года на системной основе проводились проверки соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
В ходе надзорной деятельности выявлены факты несоблюдения принципа открытости и прозрачности закупок, неправомерного их осуществления у единственного поставщика, незаконного изменения условий контрактов, их неисполнения, приемки и оплаты фактически невыполненных работ.
Так, несвоевременное внесение администрацией МО «Приморское» в Единую информационную систему в сфере закупок сведений о заключенном контракте на выполнение работ по капитальному ремонту детской игровой зоны в дер. Рикасиха Приморского района, послужило основанием для внесения Приморским межрайонным прокурором главе МО «Приморское» представления и возбуждения в отношении должностного лица дела об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, которое рассмотрено антимонопольным органом с назначением штрафа.
По факту искусственного дробления единой сделки, о чем свидетельствует тождественный предмет закупки, общий источник финансирования, идентичные сроки выполнения работ, исполнение обязательств одним подрядчиком, прокуратурой области внесено представление руководителю ГКУ АО «ГУКС», виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.
Принятия мер прокурорами потребовало нарушение сроков исполнения контрактных обязательств подрядными организациями, по инициативе прокуроров 8 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Так, принятыми мерами прокуратурой г. Северодвинска обеспечено завершение работ в рамках муниципального контракта по нанесению дорожной разметки на территории г. Северодвинска, за нарушение сроков его исполнения к административной ответственности в виде штрафа привлечен руководитель подрядной организации.
Вскрыты нарушения уголовно-правового характера при исполнении контрактных обязательств.
Онежской межрайонной прокуратурой в орган предварительного расследования направлены материалы проверки в связи предоставлением подрядчиком, подложных сертификатов качества на игровое оборудование, поставленное в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству городского парка в г. Онега, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушений заказчиками сроков оплаты по исполненным контрактам, по инициативе прокуроров Архангельским УФАС России к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.325 КоАП РФ привлечено 5 должностных лиц. В текущем году по актам прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным контрактам в размере 69,75 млн рублей.
Всего в 1 полугодии 2022 года органами прокуратуры области в указанной сфере выявлено более 726 нарушений закона, в целях их устранения принято 409 мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 163 лица, возбуждено 6 уголовных дел.