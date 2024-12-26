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Прокуратура Поморья обнаружила сонм нарушений в работе по нацпроектам

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
 в 2024 году обеспечено надзорное сопровождение реализации национальных проектов, усилен контроль за своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий и подрядчиками контрактных обязательств, эффективным и целевым расходованием денежных средств.

Надзорное сопровождение реализации национальных проектов в 2024 году позволило обеспечить возведение 36 социально-значимых объектов, в том числе 
 30 многоквартирных домов, а также капитальный ремонт 25 таких объектов, включая лечебные учреждения, центры занятости и образовательные учреждения.

После объявления Приморским межрайонным прокурором предостережения руководителю подрядной организации не допущено срыва сроков капитального ремонта здания Уемской районной больницы, осуществлявшегося в рамках национального проекта «Здравоохранение».

После вмешательства прокуратуры Каргопольского района при надзорном сопровождении национального проекта «Демография» завершен ремонт помещений ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» в Каргополе. За несвоевременное выполнение ремонтных работ руководитель подрядной организации привлечен судом к административной ответственности по ч.  ст. 7.32 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 164,8 тыс. рублей.

Аналогичными мерами реагирования прокурорами Архангельска и Коношского района обеспечено завершение в 4 квартале 2024 года капитального ремонта здания ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (национальный проект «Здравоохранение») и здания Детской школы искусств №8 в пос. Коноша (национальный проект «Культура»).

Отдельное внимание прокуроров в 2024 году уделено завершению мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» по возведению многоквартирных домов для расселения граждан из авариного жилищного фонда. Приняты меры реагирования по фактам имеющихся недостатков в жилых помещениях уже возведенных многоквартирных домов, а также нарушения сроков их возведения.

Всего органами прокуратуры области и автономного округа в 2024 году в сфере реализации нацпроектов выявлено 1 723 нарушения, в целях их устранения принято более 1 тыс. мер прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 256 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.

06 февраль 10:30 | : Скандалы

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