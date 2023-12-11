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Прокуратура недовольна темпами ремонта привокзальной площади в Архангельске

Прокуратурой г. Архангельска проверено исполнение контракта на ремонт привокзальной площади г. Архангельска, заключенного между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации ГО «Город Архангельск» и подрядной организацией ООО «РестСтройПроект».

Установлено, что в текущем году выполнялись работы на автомобильной парковке рядом с торговым центром, а также внутри кольца на пересечении  ул. Воскресенской и пр. Дзержинского.

Ранее в связи с отставанием от графика выполнения работ прокуратурой директору подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В весенний период запланировано выполнение работ по укладке верхнего слоя асфальта на парковке. 

В настоящее время парковка открыта и доступна для пользования гражданами, что согласовано заказчиком и не повлияет на её дальнейшее нормативно-техническое состояние. 

Нарушения в действиях подрядчика и департамента не установлены.

Завершение работ по капитальному ремонту привокзальной площади г. Архангельска находится на контроле органов прокуратуры.

11 январь 11:57 | : Скандалы

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