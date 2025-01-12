Житель Северодвинска в местах заключения прославлял экстремизм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание в виде лишения свободы 42-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики и атрибутики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что подозреваемый, отбывая наказание за грабеж в исправительной колонии №1 в областном центре, публично в присутствии других осужденных и сотрудников учреждения высказывал речевые клише и формы приветствий, используемые представителями экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

При этом он ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

(кадр из к/ф «Джентльмены удачи»)