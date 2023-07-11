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Заключенный колонии в Онеге набил себе татушку с запрещенной символикой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 39-летнего уроженца Кабардино- Балкарской Республики, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, подозреваемый, отбывая наказание за оправдание терроризма в исправительной колонии особого режима, расположенной в городе Онеге, демонстрировал  другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области. 

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

04 октябрь 08:50 | : Происшествия

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