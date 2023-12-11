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Сиделец колонии в Коряжме смущал сокамерников словом из трех букв

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 30-летнего жителя Каргопольского района, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, осенью 2023 года подозреваемый, отбывая наказание за разбойное нападение в исправительной колонии в городе Коряжме, демонстрировал  другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации (АУЕ – запрещенной в России).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области. 

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

12 январь 08:57 | : Происшествия

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