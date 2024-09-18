Заключенный вельской колонии расписал тело запрещенными знаками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 22-летнего жителя города Нарьян- Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что в октябре 2024 года подозреваемый, отбывая наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в исправительной колонии в Вельском районе, демонстрировал другим осужденным татуировку, содержащую символику экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда Российской Федерации.

При этом он ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.