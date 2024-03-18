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Осужденный вельской колонии увлекался пропагандой воровский романтики

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 41-летнего гражданина Азербайджанской Республики, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (пропаганда атрибутики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемый, отбывая наказание за преступления против собственности в исправительной колонии в Вельском районе, в присутствии других осужденных выкрикивал лозунги экстремистской организации (АУЕ запрещена на территории РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой, РУФСБ и УФСИН России по Архангельской области. 

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

(фото с https://ria.ru) 

16 апрель 12:08 | : Происшествия

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