Заключенный котласской "четверки" демонстрировал экстремизм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 51-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).
Следствием установлено, что в августе 2024 года подозреваемый, отбывая наказание за преступление против собственности в исправительной колонии в городе Котласе, демонстрировал другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.
При этом он ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
(фото с https://zona-mag.ru)