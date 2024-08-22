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Заключенный котласской "четверки" демонстрировал экстремизм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 51-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ  (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что в августе 2024 года подозреваемый, отбывая наказание за преступление против собственности в исправительной колонии в городе Котласе, демонстрировал  другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.

При этом он ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

(фото с https://zona-mag.ru) 

11 октябрь 08:55 | : Происшествия

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