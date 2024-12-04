Лесной контрабандист из Няндомы заплатил в доход государства свыше 18 млн руб.

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 22.11.2024 в отношении 56-летнего жителя Няндомского округа, признанного виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный с 12 февраля по 3 ноября 2019 года, используя декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения об их происхождении, на системной основе вывозил лесоматериалы из ели и сосны в Республику Азербайджан. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 2,7 тыс. куб. м стоимостью свыше 18 млн рублей.

Государственный обвинитель в связи с отсутствием решения суда о конфискации денежной суммы, которая соответствовала стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу пиломатериалов, оспорил приговор в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с позицией государственного обвинителя, взыскав с осужденного свыше 18 млн рублей и сохранив арест на принадлежащие ему автомобили, а также прицепы.