Контрабандная древесина из Поморья пользуется популярностью за границей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской области совместно с РУФСБ России по Архангельской области, Мурманской таможней при силовой поддержке СОБР Росгвардии на территории города Вологды установлен подозреваемый в контрабанде пиломатериалов.
По версии следствия, мужчина 1994 года рождения создал общество с ограниченной ответственностью, являясь единственным его участником. В сентябре 2020 года фигурант от имени данного ООО заключил крупный контракт с иностранной компанией на доставку пиломатериалов.
Подозреваемый приобретал продукцию в городе Няндоме Архангельской области и отправлял товар железнодорожным транспортом на территорию другого государства. Однако, как полагают следователи, он умышленно совершил незаконное перемещение через таможенную границу части пиломатериалов из ели, отнесенных к перечню стратегически важных ресурсов. С этой целью подозреваемый внес недостоверные сведения о производителе товара в декларацию о сделке с древесиной.
По предварительным данным, рыночная стоимость пиломатериалов, незаконно перемещенных за границу Российской Федерации, составляет свыше 260 тысяч рублей, что является крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с крупным штрафом. Расследование продолжается.