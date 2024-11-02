В Няндоме пресекли контрабанду леса на 18 миллионов

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал индивидуального предпринимателя, занимающегося деятельностью в сфере лесопереработки, виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый с февраля по ноябрь 2019 года с целью материальной выгоды заключил пять внешнеэкономических контрактов на экспорт лесоматериалов в республику Азербайджан.

Путем включения в таможенные декларации заведомо недостоверных сведений об источнике приобретения лесоматериалов предприниматель незаконно переместил за пределы таможенной границы не менее 2707 м3 лесо- и пиломатериалов общей стоимостью свыше 18 млн рублей.

Приговором суда назначено наказание в виде штрафа размере 900 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.