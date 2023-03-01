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В Архангельской области пресечено разбазаривание стратегических ресурсов

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Обвиняемый в контрабанде пиломатериалов был задержан в августе 2022 года на территории города Вологды в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской области совместно с РУФСБ России по Архангельской области, Мурманской таможней при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, мужчина 1994 года рождения создал общество с ограниченной ответственностью, являясь единственным его участником. В сентябре 2020 года фигурант от имени данного ООО заключил крупный контракт с иностранной компанией на доставку пиломатериалов.

Обвиняемый приобретал продукцию в городе Няндоме Архангельской области и отправлял товар железнодорожным транспортом на территорию другого государства. Однако, как полагают следователи, он умышленно совершил незаконное перемещение через таможенную границу части пиломатериалов из ели, отнесенных к перечню стратегически важных ресурсов. С этой целью обвиняемый внес недостоверные сведения о производителе товара в декларацию о сделке с древесиной.

По версии следствия, рыночная стоимость пиломатериалов, незаконно перемещенных за границу Российской Федерации, составляет свыше двух миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Архангельской области, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с крупным штрафом. 

27 март 14:54 | : Происшествия

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