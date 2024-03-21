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Бизнесмен гнал контрабандой лес из Поморья в Азербайджан

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Няндомского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Установлено, что местный предприниматель, действуя по доверенности 
 от имени своего знакомого, заключил в 2019 году пять внешнеэкономических контрактов на экспорт лесоматериалов в Республику Азербайджан, в рамках которых им незаконно перемещено за пределы таможенной границы более 2 700 куб. м лесной продукции стоимостью свыше 18 млн рублей. В отношении данного объема древесины обвиняемым указаны недостоверные сведения о ее покупке на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, при этом в действительности эти лесоматериалы куплены местным жителем у неустановленных следствием лиц без оформления необходимых документов, а переработка древесины осуществлялась им на арендованной пилораме.

Предоставление органу таможенного контроля ложных сведений об источнике происхождения экспортируемых лесоматериалов является нарушением установленных законом требований к экспорту стратегических важных ресурсов за пределы Российской Федерации.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал. За инкриминируемое деяние Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru) 

02 октябрь 14:58 | : Скандалы

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