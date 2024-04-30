Истязатель родной дочери из Няндомы уезжает в зону

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда Архангельской области от 09.04.2024 в отношении 26-летнего жителя Няндомы, осужденного по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего и заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что он с 12.02.2022 по 31.07.2022, достоверно зная о возрасте потерпевшей, о материальной и иной зависимости от виновного, совершил истязание несовершеннолетней дочери сожительницы путем систематического оскорбления и унижения, нанесения ей побоев и иных насильственных действий, а также в один из дней с 01.09.2023 по 30.09.2023 угрожал малолетней убийством, схватив последнюю рукой за шею, перекрывая доступ кислорода и лишая возможности дышать.

Судом по совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Государственный обвинитель не согласился с мягкостью наказания и оспорил приговор.

По доводам апелляционного представления прокуратуры Архангельским областным судом назначенное наказание изменено на реальное лишение свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.