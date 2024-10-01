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Прокуратура Архангельска выбила из властей благоустроенное жилье для сироты

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что родители несовершеннолетнего в 2016 году лишены родительских прав. Многоквартирный дом, в котором имелось закрепленное за сиротой жилое помещение, признан аварийным и подлежащим сносу. Решением органа местного самоуправления в ноябре 2017 года заявитель включен в список детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО «Город Архангельск».

Решением суда по иску сироты на администрацию ГО «Город Архангельск» возложена обязанность предоставить гражданину по договору найма жилое помещение специализированного жилищного фонда общей площадью не менее 15 кв. м.

Однако вопреки требованиям закона органами местного самоуправления благоустроенное жилое помещение сироте не предоставлено, судебное решение не исполнено.

В целях защиты прав сироты прокуратурой Архангельска руководителю департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление, которое удовлетворено.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры органами местного самоуправления сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение. 

31 октябрь 13:13 | : Скандалы

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