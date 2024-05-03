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Прокуратура Северодвинска выбила для девушки-сироты благоустроенное жилье

Прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка по обращению девушки сироты о нарушении ее жилищных прав и не предоставлении жилого помещения.

Установлено, что родители несовершеннолетней в 2009 году лишены родительских прав. Решением органа местного самоуправления в октябре 2019 года она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО «Северодвинск», поскольку доля сироты в жилом помещении являлась менее учетной нормы площади жилого помещения.

Решением Северодвинского городского суда от 17.03.2021 по иску девушки на администрацию ГО «Северодвинск» возложена обязанность предоставить ей по договору найма жилое помещение специализированного жилищного фонда общей площадью не менее 14 кв. м.

Однако вопреки требованиям закона органами местного самоуправления благоустроенное жилое помещение сироте не предоставлено, судебное решение не исполнено.

В целях защиты прав заявительницы прокуратурой г. Северодвинска главе ГО «Северодвинск» внесено представление, которое удовлетворено.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры органами местного самоуправления в мае 2024 года сироте приобретено и предоставлено благоустроенное жилое помещение общей площадью 25,2 кв.м.

17 июнь 08:33 | : Скандалы

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