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В Котласе восстановлены права сироты на жилье

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению лица, оставшегося без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав и не предоставлении жилого помещения.

Установлено, что родители молодого человека в 2004 году лишены родительских прав. Решением органа местного самоуправления в 2022 году он включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО «Котлас», поскольку доля, принадлежащая сироте, в жилом помещении являлась менее учетной нормы площади жилого помещения.

Решением Котласского городского суда по иску прокурора в интересах сироты на администрацию ГО «Котлас» возложена обязанность предоставить ему по договору найма жилое помещение специализированного жилищного фонда общей площадью не менее 12 кв. м.

Вопрос исполнения судебного решения находится на контроле межрайонного прокурора.

25 июль 19:02 | : Скандалы

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