Только прокуратура заставила власть дать жилье сироте их Коряжмы

Прокуратурой г. Коряжмы Архангельской области проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены нарушения прав 19-летнего сироты.

Установлено, что мать несовершеннолетнего в 2022 умерла. Решением органа местного самоуправления в феврале 2022 года он включен в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО «Город Коряжма».

Сирота обратился в органы местного самоуправления по вопросу предоставления жилого помещения, однако, вопреки требованиям закона благоустроенное жилое помещение ему не предоставлено.

В целях защиты жилищных прав молодого человека прокуратурой г.Коряжмы предъявлен иск об обязании администрации городского округа «Город Коряжма» предоставить ему жилое помещение.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры органами местного самоуправления в апреле 2024 года сироте приобретено и предоставлено благоустроенное жилое помещение общей площадью 35,2 кв.м.