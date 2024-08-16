Прокурор Котласа пришел на помощь девушке-сироте

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению лица, оставшегося без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав и не предоставлении жилого помещения.

Установлено, что родители девушки в 2003 году лишены родительских прав. Решением органа местного самоуправления в 2021 году она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО АО «Котлас».

Решением Котласского городского суда по иску прокурора в интересах заявительницы на администрацию ГО АО «Котлас» возложена обязанность предоставить ей жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма общей площадью не менее 12 кв. м.

Вопрос исполнения судебного решения находится на контроле межрайонного прокурора.