Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор Котласа пришел на помощь девушке-сироте

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению лица, оставшегося без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав и не предоставлении жилого помещения.

Установлено, что родители девушки в 2003 году лишены родительских прав. Решением органа местного самоуправления в 2021 году она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО АО «Котлас».

Решением Котласского городского суда по иску прокурора в интересах заявительницы на администрацию ГО АО «Котлас» возложена обязанность предоставить ей жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма общей площадью не менее 12 кв. м.

Вопрос исполнения судебного решения находится на контроле межрайонного прокурора. 

11 сентябрь 11:35 | : Скандалы

Главные новости


"Архангельск забыт"
Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (126)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20