Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области прокуратура не дала обидеть беременную сироту

Прокуратурой Плесецкого района Архангельской области проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Установлено, что родители несовершеннолетней в 2003 году погибли. Решением органа местного самоуправления в феврале 2015 года она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории МО «Савинское» Плесецкого муниципального района.

 В июне 2023 года девушка, будучи беременной, обратилась в органы опеки и попечительства по вопросу предоставления жилого помещения, пояснив, что в жилом помещении по месту регистрации, которое является собственностью ее опекунов, условия для воспитания ребенка отсутствуют.

 Однако органами местного самоуправления благоустроенное жилое помещение заявительнице не предоставлено.

 В этой связи прокуратурой района внесено представление главе муниципального округа, которое удовлетворено.

 После вмешательства прокурора органами местного самоуправления сироте предоставлено жилое помещение.

23 ноябрь 14:25 | : Скандалы

Главные новости


Духовная Якова Емецкого как историко-литературный памятник XVI века
Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (256)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20