В Архангельской области прокуратура не дала обидеть беременную сироту

Прокуратурой Плесецкого района Архангельской области проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что родители несовершеннолетней в 2003 году погибли. Решением органа местного самоуправления в феврале 2015 года она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории МО «Савинское» Плесецкого муниципального района.

В июне 2023 года девушка, будучи беременной, обратилась в органы опеки и попечительства по вопросу предоставления жилого помещения, пояснив, что в жилом помещении по месту регистрации, которое является собственностью ее опекунов, условия для воспитания ребенка отсутствуют.

Однако органами местного самоуправления благоустроенное жилое помещение заявительнице не предоставлено.

В этой связи прокуратурой района внесено представление главе муниципального округа, которое удовлетворено.

После вмешательства прокурора органами местного самоуправления сироте предоставлено жилое помещение.