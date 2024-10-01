Экс-глава поселения Самодед не добился облегчения участи

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 20.08.2024, которым бывший глава муниципального образования «Самодедское» Плесецкого района признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).

Суд установил, что осужденный, занимая должность главы муниципального образования, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности подписал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что предусмотренные договором подряда работы по изготовлению и установке сцены в пос. Самодед якобы выполнены подрядчиком в полном объеме и приняты им, а также необоснованно заключил с подрядчиком дополнительный договор поставки материалов на сумму, изначально заложенную в смету по изготовлению и установке сцены.

Он же внес в официальные документы заведомо ложные сведения о принятии якобы выполненных работ по обустройству минерализованных полос. В действительности на момент подписания документов работы как по установке сцены, так и по обустройству минерализованных полос выполнены не были.

В результате преступных действий местному бюджету причинен ущерб на общую сумму 170 735,72 рублей, а также нарушены права и законные интересы граждан – жителей пос. Самодед на использование общественной территории и пожарную безопасность населенного пункта.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ и УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей. Исковые требования муниципального образования о возмещении причиненного ущерба переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о недоказанности вины Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения.