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Экс-главе поселка Самодед отказано в оправдании

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 09.08.2023, которым бывший глава МО «Самодедское» Плесецкого района Виталий Безногов признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в 2019 г. осужденный, занимая должность главы МО «Самодедское», зная о том, что работы по благоустройству общественной территории – стадиона по ул. Кирова в пос. Самодед, предусматривающие изготовление и установку сцены, не выполнены, подписал официальные документы, содержащие ложные сведения об исполнении в полном объеме обязательств по выполнению монтажных работ и поставке строительных материалов, на основании которых невыполненные работы необоснованно оплачены, в результате чего бюджету Плесецкого муниципального района причинен ущерб на сумму 110 тыс. рублей.          

За содеянное осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей. Иск представителя муниципального образования о возмещении с него ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Этим же приговором от 09.08.2023 бывший глава МО «Самодедское» Плесецкого района был оправдан за то, что в 2018-2019 годы необоснованно подписал официальные документы, явившиеся основанием для оплаты заведомо для него невыполненных работ по устройству противопожарных минерализованных полос в пос. Самодед, в результате чего бюджету Плесецкого муниципального района причинен ущерб на сумму 59 тыс. рублей.

Архангельским областным судом 26.10.2023 по доводам апелляционного представления прокуратуры области приговор в части оправдания отменен с передачей уголовного дела на новое рассмотрение, а в части осуждения оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами о полном оправдании отклонена. 

30 октябрь 12:15 | : Скандалы

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