Бывший глава Плесецка Огольцов зря надеялся на апелляцию

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 28.05.2024, которым бывший глава муниципального образования «Плесецкое» Артем Огольцов признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, в том числе повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Суд установил, что осужденный в июне 2014 г. в ходе осмотра построенного 20-квартирного жилого дома в пос. Плесецк не осуществил проверку его соответствия установленным требованиям, не отразил в акте осмотра данного объекта отклонения результатов выполненных работ от требований проектной документации и подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, фактически непригодного для проживания. В дальнейшем он приобрел у застройщика дома в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» в собственность МО «Плесецкое» шесть квартир в целях их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, еще 4 квартиры в данном доме приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией МО «Плесецкий муниципальный район».

В результате преступных действий бывшего главы бюджету района причинен ущерб в размере свыше 14 млн рублей, а также нарушены конституционные права и законные интересы граждан на получение качественного жилья.

Кроме того, бывший глава, действуя в интересах знакомого индивидуального предпринимателя, умышленно не принял мер по своевременному предъявлению исполнительного листа в органы принудительного исполнения о сносе незаконной пристройки к зданию торгового центра.

Он же в 2021 году с целью оказания содействия своим знакомым заключил договоры купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по заведомо заниженной цене, причинив муниципальному образованию ущерб в размере свыше 5 млн рублей.

Приговором суда бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок 3 года.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о недоказанности вины Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области.