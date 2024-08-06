Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывший глава Плесецка Огольцов зря надеялся на апелляцию

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 28.05.2024, которым бывший глава муниципального образования «Плесецкое» Артем Огольцов признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, в том числе повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Суд установил, что осужденный в июне 2014 г. в ходе осмотра построенного 20-квартирного жилого дома в пос. Плесецк не осуществил проверку его соответствия установленным требованиям, не отразил в акте осмотра данного объекта отклонения результатов выполненных работ от требований проектной документации и подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, фактически непригодного для проживания. В дальнейшем он приобрел у застройщика дома в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» в собственность МО «Плесецкое» шесть квартир в целях их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, еще 4 квартиры в данном доме приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией МО «Плесецкий муниципальный район».

В результате преступных действий бывшего главы бюджету района причинен ущерб в размере свыше 14 млн рублей, а также нарушены конституционные права и законные интересы граждан на получение качественного жилья.

Кроме того, бывший глава, действуя в интересах знакомого индивидуального предпринимателя, умышленно не принял мер по своевременному предъявлению исполнительного листа в органы принудительного исполнения о сносе незаконной пристройки к зданию торгового центра.

Он же в 2021 году с целью оказания содействия своим знакомым заключил договоры купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по заведомо заниженной цене, причинив муниципальному образованию ущерб в размере свыше 5 млн рублей.

Приговором суда бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок 3 года.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о недоказанности вины Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области.

12 сентябрь 11:40 | : Происшествия

Главные новости


"Архангельск забыт"
Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (140)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20