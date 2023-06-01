Экс-глава поселка Самодед получил штраф за фиктивные документы

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главу МО «Самодедское» виновным по ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Установлено, что обвиняемый, занимая должность главы МО «Самодедское», заведомо зная, что работы по благоустройству общественной территории — стадиона по ул. Кирова в пос. Самодед, предусматривающие изготовление и установку сцены, не выполнены, подписал официальные документы, содержащие ложные сведения об исполнении в полном объеме обязательств по выполнению монтажных работ и поставке строительных материалов.

Своими действиями подсудимый причинил Плесецкому муниципальному округу ущерб на сумму свыше 110 тыс. рублей.

Судом бывшему главе назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании ущерба с осужденного.

Приговор суда в законную силу не вступил.