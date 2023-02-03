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Экс-глава поселения Сефтренское получил условку за служебный подлог

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 22.11.2022, которым бывший глава муниципального образования «Сефтренское» Верхнетоемского района гражданин Бураков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный со 02.11.2016 по 02.08.2019, являясь главой органа местного самоуправления, зная о том, что его знакомый житель с. Верхняя Тойма никаких работ на территории МО «Сефтренское» не выполнял и фактически уклонился от отбывания наказания в виде обязательных работ, назначенных по постановлению суда за административное правонарушение, желая избавить себя от обязанности организации процесса отбывания наказания в виде обязательных работ, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. 

Глава дал устные указания подчиненному работнику изготовить табели учета использования рабочего времени и внести в данные табели, являющиеся официальными документами, заведомо ложные сведения об отбытии назначенного наказания, которое фактически отбыто не было.      

Осужденному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на такой же срок.

Апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами о его оправдании Архангельским областным судом отклонена. 

07 февраль 14:14 | : Происшествия

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