Экс-глава поселения Сефтренское получил условку за служебный подлог

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 22.11.2022, которым бывший глава муниципального образования «Сефтренское» Верхнетоемского района гражданин Бураков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный со 02.11.2016 по 02.08.2019, являясь главой органа местного самоуправления, зная о том, что его знакомый житель с. Верхняя Тойма никаких работ на территории МО «Сефтренское» не выполнял и фактически уклонился от отбывания наказания в виде обязательных работ, назначенных по постановлению суда за административное правонарушение, желая избавить себя от обязанности организации процесса отбывания наказания в виде обязательных работ, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы.

Глава дал устные указания подчиненному работнику изготовить табели учета использования рабочего времени и внести в данные табели, являющиеся официальными документами, заведомо ложные сведения об отбытии назначенного наказания, которое фактически отбыто не было.

Осужденному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на такой же срок.

Апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами о его оправдании Архангельским областным судом отклонена.