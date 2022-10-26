Глава МО из Архангельской области получил срок за служебный подлог

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего главу муниципального образования «Сефтренское» Верхнетоемского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Установлено, что с ноября 2016 года по август 2019 года, являясь главой органа местного самоуправления, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы обвиняемый дал устные указания не осведомленной о его преступных намерениях главному специалисту администрации изготовить являющиеся официальными документами табели учета использования рабочего времени и внести в них заведомо ложные сведения об отбытии его знакомым жителем с. Верхняя Тойма наказания в виде обязательных работ на территории МО «Сефтренское».
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на такой же срок.
Приговор суда в законную силу не вступил.