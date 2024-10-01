Кладбища в Шенкурском районе работают без надлежащего оформления

Прокуратура Шенкурского района провела проверку исполнения законодательства при содержании мест захоронения.

Установлено, администрация не исполнила обязанности по постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для гражданских захоронений (кладбищ), расположенных в деревнях Тронинская, Алешковская, Усть-Паденьга (Бурцево).

В этой связи прокурором района в суд направлено административное исковое заявление с требованием признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и возложить обязанность в срок до 30.06.2026 обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о постановке на учет земельных участков, предназначенных для гражданских захоронений.

Решением Виноградовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На настоящий момент решение суда исполнено администрацией округа в добровольном порядке.